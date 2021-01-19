Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
Цифри і їх пояснення. Скільки насправді в Україні хворих на COVID-19 і як працює математичне моделювання наслідків пандемії
Цифри і їх пояснення. Скільки насправді в Україні хворих на COVID-19 і як працює математичне моделювання наслідків пандемії
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
ГоловнаСпорт

Незважаючи на санкції, росіяни виступлять на чемпіонаті світу з натурбану під своїм національним прапором

Російський гімн також буде.

Незважаючи на санкції, росіяни виступлять на чемпіонаті світу з натурбану під своїм національним прапором
Фото: fil-luge.org

Російські спортсмени виступлять на лютневому чемпіонаті світу з натурбану під прапором своєї країни, інформує championat.com. Це рішення прийняла Міжнародна федерація санного спорту (FIL).

"На чемпіонаті світу з натурбану в Умхаузені російські спортсмени змагатимуться у звичайному режимі під російським прапором, з російським гімном і в екіпіровці збірної Росії. У спортсменів, що представляють Російську Федерацію, не буде ніяких обмежень", - повідомив представник пресслужби FIL Іво Дзордзі.

Чемпіонат світу з натурбану пройде з 4 по 7 лютого в Умхаузені (Австрія).

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні ухвалив рішення відсторонити російських спортсменів від участі в міжнародних змаганнях під державним прапором до 16 грудня 2022 року. 

Також росіян зобов'язали виступали без гімну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також