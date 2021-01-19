Незважаючи на санкції, росіяни виступлять на чемпіонаті світу з натурбану під своїм національним прапором

Російські спортсмени виступлять на лютневому чемпіонаті світу з натурбану під прапором своєї країни, інформує championat.com. Це рішення прийняла Міжнародна федерація санного спорту (FIL).

"На чемпіонаті світу з натурбану в Умхаузені російські спортсмени змагатимуться у звичайному режимі під російським прапором, з російським гімном і в екіпіровці збірної Росії. У спортсменів, що представляють Російську Федерацію, не буде ніяких обмежень", - повідомив представник пресслужби FIL Іво Дзордзі.

Чемпіонат світу з натурбану пройде з 4 по 7 лютого в Умхаузені (Австрія).

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні ухвалив рішення відсторонити російських спортсменів від участі в міжнародних змаганнях під державним прапором до 16 грудня 2022 року.

Також росіян зобов'язали виступали без гімну.