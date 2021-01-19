Стало відомо, скільки хоче Усик за відстрочку обов'язкового бою з Джошуа

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23–1, 21 КО) Едді Гірн заявив, що колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик (18-0, 13 КО), який є обов'язковим претендентом на пояс WBО, хоче отримати 2,71 млн доларів за відстрочку обов'язкового захисту чемпіонського титулу WBO.

"Можете уявити, що я йду до Ф'юрі та Джошуа і кажу: "Щоб усі титули були на кону, ви повинні заплатити три відсотки керівним органам". Це по 300 тисяч фунтів за чотири титули - 1,6 млн дол. Додайте сюди ще IBO - 2,03 млн", - цитує пояснення Гірна Marca.

"Ви обоє маєте заплатити ці гроші керівним органам. І тепер Олександр Усик хоче 2,71 млн, у вас все гаразд, хлопці? Просто дістаньте пару мільйонів зі своєї кишені", - журиться промоутер.