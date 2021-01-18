Угоду на бій між Ф'юрі і Джошуа укладено, - промоутер

І яку роль у цій операції відведено Усику?

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн заявив, що бій між британцями - володарем пояса WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30–0–1, 21 KO) і володарем поясів за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23–1, 21 КО) практично узгоджено.

"Угода дійсно вже укладена, але поки що без підписання. Усі фінансові умови обох сторін виконані. Зараз ми обговорюємо трансляції. Це єдиний нюанс, який нам необхідно усунути", - наводить слова Гірна FightNews.com.

При цьому промоутер каже, що поєдинок, швидше за все, відбудеться на Близькому Сході, матч-реванш сподівається провести у Великий Британії.

Зі свого боку Ф'юрі також анонсував бій з Джошуа.

"Зовсім скоро, зовсім поруч з вами. 2021", - підписав пост Ф'юрі.