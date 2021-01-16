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Бренд Skoda відмовився від спонсорства ЧС-2021 з хокею в Білорусі через порушення прав людини

Чеський автовиробник не єдиний в цьому списку.

Багаторічний партнер Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) і спонсор чемпіонатів світу з хокею, чеський автовиробник Skoda відмовиться від спонсорства ЧС-2021, якщо Білорусь залишиться співорганізатором цього заходу, повідомляє Twitter автогіганта.

У заяві компанії йдеться, що через порушення прав людини вона не бачить можливості залишатися спонсором турніру, незважаючи на те, що співпрацює з ЧС 28 років.

Чемпіонат світу повинен відбутися в Мінську і Ризі, проте через політичну кризу після виборів президента Білорусі деякі хокейні федерації готові бойкотувати турнір.

Серед комерційних компаній до бойкоту також приєднався і косметичний бренд Nivea, що належить німецькій компанії Beiersdorf Global AG.

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