Бренд Skoda відмовився від спонсорства ЧС-2021 з хокею в Білорусі через порушення прав людини

Чеський автовиробник не єдиний в цьому списку.

Багаторічний партнер Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) і спонсор чемпіонатів світу з хокею, чеський автовиробник Skoda відмовиться від спонсорства ЧС-2021, якщо Білорусь залишиться співорганізатором цього заходу, повідомляє Twitter автогіганта.

We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG — ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) January 16, 2021

У заяві компанії йдеться, що через порушення прав людини вона не бачить можливості залишатися спонсором турніру, незважаючи на те, що співпрацює з ЧС 28 років.

Чемпіонат світу повинен відбутися в Мінську і Ризі, проте через політичну кризу після виборів президента Білорусі деякі хокейні федерації готові бойкотувати турнір.

Серед комерційних компаній до бойкоту також приєднався і косметичний бренд Nivea, що належить німецькій компанії Beiersdorf Global AG.