Українські біатлоністи показали свій найкращий результат сезону в естафеті на етапі Кубка світу

В Обергофі на етапі Кубка світу з біатлону пройшла класична чоловіча естафета 4х7,5 км з двома вогневими рубежами.

Перемогу святкував французький квартет, який на 4 секунди випередив норвежців.

"Бронза" - у збірної Італії.

Зазначимо, що збірні Франції та Італії вперше цього сезону потрапили на п'єдестал чоловічої естафети.

Збірна України в складі Артема Тищенка, Дмитра Підручного, Антона Дудченка та Артема Прими зайняла 6 місце, що є її найвищим досягненням сезону для цієї дисципліни.

Додамо, що результат міг бути значно кращим, але перший етап Тищенко відверто провалив, передавши естафету Підручному 21-м.

Також необхідно сказати, що наші біатлоністи стали найкращими снайперами гонки - на чотирьох вони використали лише два запасні патрона.

Результати гонки: