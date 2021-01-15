Українські біатлоністи показали свій найкращий результат сезону в естафеті на етапі Кубка світу

В Обергофі на етапі Кубка світу з біатлону пройшла класична чоловіча естафета 4х7,5 км з двома вогневими рубежами.
Перемогу святкував французький квартет, який на 4 секунди випередив норвежців.
"Бронза" - у збірної Італії.
Зазначимо, що збірні Франції та Італії вперше цього сезону потрапили на п'єдестал чоловічої естафети.
Збірна України в складі Артема Тищенка, Дмитра Підручного, Антона Дудченка та Артема Прими зайняла 6 місце, що є її найвищим досягненням сезону для цієї дисципліни.
Додамо, що результат міг бути значно кращим, але перший етап Тищенко відверто провалив, передавши естафету Підручному 21-м.
Також необхідно сказати, що наші біатлоністи стали найкращими снайперами гонки - на чотирьох вони використали лише два запасні патрона.
Результати гонки:
- Франція (0+ 6) 1:22:28,0
- Норвегія (1+4) +4,2
- Італія (0+5) +1:06,6
- Росія (0+9) +1:55,3
- Німеччина (3+11) +2:06,4
- Україна (0+2) +2:31,8