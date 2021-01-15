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Українські біатлоністи показали свій найкращий результат сезону в естафеті на етапі Кубка світу

Україна зайняла 6 місце.

Українські біатлоністи показали свій найкращий результат сезону в естафеті на етапі Кубка світу
Дмитро Підручний
Фото: EPA/UPG

В Обергофі на етапі Кубка світу з біатлону пройшла класична чоловіча естафета 4х7,5 км з двома вогневими рубежами.

Перемогу святкував французький квартет, який на 4 секунди випередив норвежців.

"Бронза" - у збірної Італії.

Зазначимо, що збірні Франції та Італії вперше цього сезону потрапили на п'єдестал чоловічої естафети.

Збірна України в складі Артема Тищенка, Дмитра Підручного, Антона Дудченка та Артема Прими зайняла 6 місце, що є її найвищим досягненням сезону для цієї дисципліни.

Додамо, що результат міг бути значно кращим, але перший етап Тищенко відверто провалив, передавши естафету Підручному 21-м.

Також необхідно сказати, що наші біатлоністи стали найкращими снайперами гонки - на чотирьох вони використали лише два запасні патрона.

Результати гонки:

  1. Франція (0+ 6) 1:22:28,0
  2. Норвегія (1+4) +4,2
  3. Італія (0+5) +1:06,6
  4. Росія (0+9) +1:55,3
  5. Німеччина (3+11) +2:06,4
  6. Україна (0+2) +2:31,8
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