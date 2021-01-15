У норвезької біатлоністки під час гонки в Обергофі сталася фібриляція серця

Фото: NRK

Напередодні в німецькому Обергофі на етапі Кубка світу з біатлону пройшла жіноча спринтерська гонка, перемогу в якій здобула норвезька спортсменка Тіріль Екгофф.

Під час гонки стався неприємний епізод.

Співвітчизниця майбутньої переможниці етапу Інгрід Тандерволл після другої стрільби впала і не змогла самостійно підвестися. Норвежку доставили в лікарню каретою швидкої допомоги.

"У мене сталася фібриляція серця на виході з килимка на стрільбищі, я почувалася не найліпше. Потім я втратила всю енергію в тілі", - пізніше прокоментувала медіаресурсу NRK ситуацію 24-річна Інгрід.

"Не знаю, чому це сталося зараз. Я почувалася нормально під час гонки, все було набагато краще, ніж минулого тижня. Готова була стати за спину до Тіріль, але не змогла. Я не налякана і не зла зараз, просто сумно, що це сталося.

Зараз я вже почуваюся добре і знаю, що повернуся сильнішою. Я впевнена, що правильно вирішила зійти, коли це сталося, тому що здоров'я на першому місці", - зазначила біатлоністка.

Зазначимо, що таке вже було із Тандерволл. У тому самому Обергофі 4 роки тому біатлоністка мала аналогічну проблему.

Перед стартом поточного сезону норвежка успішно пройшла медобстеження.