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"Лаціо" відправив 11 мільйонів євро не тому клубу переплутавши назву клубів

Римляни не в ладах з бухгалтерією.

"Лаціо" відправив 11 мільйонів євро не тому клубу переплутавши назву клубів
Педру Нету
Фото: Анна Гоуторп / BPI / Rex / Shutterstock

Італійський "Лаціо" при оплаті трансферу 20-річного португальського вінгера Педру Нету припустився серйозної фінансової помилки, повідомляє The Guardian.

Відповідно до звітів римляни в липні 2018 року і березні 2019 року перерахували два платежі на суму 11 млн євро, однак замість "Браги", яка і володіла правами на гравця і в оригінальній назві якої є слово Sporting, платежі прийшли в лісабонський "Спортінг".

Варто захопитися міцним нервам бухгалтерів "Браги", адже не сповістити за 8 місяців "Лаціо" про те, що перший платіж не був отриманий, для цього потрібно мати олімпійський спокій.

Тепер проблемою займаються юристи всіх трьох команд.

Нету є вихованцем "Браги". У 2017 році він був орендований "Лаціо" з правом викупу, а потім римляни перепродали гравця в англійський "Вулвергемптон".

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