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На "Дакарі" в одному екіпажі сталася сварка, штурман вийшов в пустелі, відмовившись їхати далі

Іспанці - гарячі хлопці.

На "Дакарі" в одному екіпажі сталася сварка, штурман вийшов в пустелі, відмовившись їхати далі
Рікардо Раміло і Хав'єр Бланко
Фото: championat.com

Учасники заліку мотоусюдиходів ралі-марафону "Дакар" -2021 іспанці Рікардо Раміло і Хав'єр Бланко серйозно посварилися прямо під час 11-ї спецділянки гонки, повідомляє championat.com з посиланням на офіційний сайт "Дакара".

Сварка зайшла так далеко, що Бланко, який виконував роль штурмана, виліз з баггі і відмовився продовжувати ралі-марафон. Після цього Раміло вирішив їхати далі поодинці. Що стосується штурмана, то його незабаром підібрав в пустелі один з членів їх команди.

На третій контрольній точці спецділянки дует Раміло - Бланко показував проміжний 50-й результат, поступаючись лідеру дня 35 хвилин. На четвертій контрольній точці відставання складало вже майже дві години. Судячи з офіційного таймінгу, автомобіль іспанців кілька разів зупинявся між третьою і четвертою точками.

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