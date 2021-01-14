"Баварія" драматично вилетіла з Кубка Німеччини, програвши по пенальті клубу з Другої бундесліги

"Гольштайн" урятувався в основний час на 90+5 хвилині.

У матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини "Баварія" сенсаційно вибула з турніру, програвши на виїзді по пенальті клубу з Другої бундесліги "Гольштайну".

Програючи 1:2, команда з Кіля зрівняла рахунок на 90+5 хвилині і перевела матч в овертайм, в якому голів забито не було.

А в серії 11-метрових господарі виявилися більш успішними - 6:5. Вирішальним був промах 24-річного іспанського півзахисника "Баварії" Марка Рока.

Ганс-Дітер Флік програв свій перший трофей біля керма "Баварії". До цього були перемоги в Бундеслізі, Кубку і Суперкубку Німеччини, Лізі чемпіонів і Суперкубку Європи.