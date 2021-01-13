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Друга збірна знялася з чемпіонату світу з гандболу через COVID-19: в України з'явився шанс узяти участь у мундіалі

Збірна США взяла приклад з команди Чехії.

Друга збірна знялася з чемпіонату світу з гандболу через COVID-19: в України з'явився шанс узяти участь у мундіалі

Чоловіча збірна США з гандболу відмовилася від участі в чемпіонаті світу, який сьогодні стартує в Єгипті, йдеться на офіційному сайті Міжнародної федерації гандболу (IHF).

Тож США є другою командою, що оголосила про відмову через позитивні випадки COVID-19, після того як Чехія мусила скасувати свою участь (її замінила Північна Македонія).

Натомість до участі запрошено другу резервну команду, збірну Швейцарії, яка зайняла 16 місце на Євро-2020.

Далі в резервному списку є збірні Нідерландів, Чорногорії, УКРАЇНИ і Сербії. Ці команди зайняли 17-20 місця на ЧЄ-2020. Тож для участі України в ЧС-2021 потрібне зняття ще трьох команд.

Зазначимо, що нинішній чемпіонат стане першим, у якому візьмуть участь 32 збірні. Мундіаль у Єгипті проходитиме до 31 січня.

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