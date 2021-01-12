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Костюк не змогла помститися за Світоліну, програвши росіянці півфінал турніру WTA в Абу-Дабі

Марта боролася до останнього.

Костюк не змогла помститися за Світоліну, програвши росіянці півфінал турніру WTA в Абу-Дабі
Марта Костюк
Фото: Jimmie48 Photography

У другому півфіналі турніру WTA 500 в Абу-Дабі третя ракетка України Марта Костюк (№99 WTA) зустрічалася з кривдницею Еліни Світоліної по чвертьфіналу, четвертою ракеткою Росії Веронікою Кудерметовою (№46 WTA).

Матч тривав 1 годину 45 хвилин і завершився перемогою росіянки - 7:6 (10-8), 6:4.

Нагадаємо, на цьому турнірі Марта поступово перемогла чешку Градецьку (6-2 6-4), представницю Тайваню Се Шувей (6-3 6-7 6-3), словенку Зіданшек (6-1 6-1) й іспанку Соррібес-Тормо (0-6 6-1 6-4).

У фіналі турніру Кудерметова зіграє проти представниці Білорусі Аріни Соболенко.

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