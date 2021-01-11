У чвертьфіналі Україну представлятимуть дві спортсменки.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна

В 1/8 фіналу турніру WTA 500 в Абу-Дабі зійшлися перші ракетки України і Росії Еліна Світоліна (№5 WTA) і Катерина Александрова (№33 WTA) відповідно.

Матч перетворився на справжній трилер і тривав 2 години і 25 хвилин.

Відігравши два матчболи, перемогу святкувала друга сіяна на турнірі Світоліна - 6:2, 6:7 (5-7), 7:6 (10-8).

За право вийти до півфіналу Еліна зустрінеться з ще однією росіянкою Веронікою Кудерметовой (№46 WTA).

Нагадаємо, що в третьому раунді турніру в Абу-Дабі Світоліна у двох сетах переграла ще одну росіянку Віру Звонарьову - 6:4, 6:1.

Додамо, що раніше в 1/4 фіналу вийшла ще одна українка Марта Костюк (№99 WTA), яка досить легко переграла представницю Словенії Тамару Зіданшек (№87 WTA) у двох сетах з однаковим рахунком - 6:1.

У чвертьфіналі третя ракетка України зустрінеться з іспанкою Сарою Соррібес-Тормо (№66 WTA).