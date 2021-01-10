В рамках 17-го туру Серії А лідер чемпіонату "Мілан" приймав одного з аутсайдерів "Торіно".
Після поразки в попередньому турі від іншого туринського клубу "Ювентуса" (1: 3) Rossoneri повернулися на стежку перемог, перегравши "биків" - 2:0.
Все найголовніше сталося в першому таймі, коли спочатку Рафаель Леау на 25-й хвилині відкрив рахунок, а через 11 хвилин за допомогою VAR Франк Кессі з пенальті подвоїв перевагу міланців.
Додамо, що в кінці матчу глядачі знову побачили на полі Златана Ібрагімовича, якийсь час відсутнього через травму.
Цією перемогою футболісти "Мілана" повторили 70-річний рекорд результативності в Серії А, який належав їх земляком з "Інтера".
У 16-ти з 17-ти матчів першого кола нинішнього сезону "Мілан" забивав не менше двох голів. В останній раз таке вдавалося "нерадзуррі" в сезонах-1949 / 50 і 1950/51.
16 - Il #Milan ha segnato almeno due reti in 16 partite in questo campionato: nella storia della #SerieA a girone unico nessuna squadra ha realizzato 2+ gol in più gare in un girone di andata (16 anche per l'Inter nel 1949/50 e nel 1950/51). Dovizia.#MilanTorino #SerieATIM pic.twitter.com/eOOxzP2FyB— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 9, 2021