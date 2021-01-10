В рамках 17-го туру Серії А лідер чемпіонату "Мілан" приймав одного з аутсайдерів "Торіно".

Після поразки в попередньому турі від іншого туринського клубу "Ювентуса" (1: 3) Rossoneri повернулися на стежку перемог, перегравши "биків" - 2:0.

Все найголовніше сталося в першому таймі, коли спочатку Рафаель Леау на 25-й хвилині відкрив рахунок, а через 11 хвилин за допомогою VAR Франк Кессі з пенальті подвоїв перевагу міланців.

Додамо, що в кінці матчу глядачі знову побачили на полі Златана Ібрагімовича, якийсь час відсутнього через травму.

Цією перемогою футболісти "Мілана" повторили 70-річний рекорд результативності в Серії А, який належав їх земляком з "Інтера".

У 16-ти з 17-ти матчів першого кола нинішнього сезону "Мілан" забивав не менше двох голів. В останній раз таке вдавалося "нерадзуррі" в сезонах-1949 / 50 і 1950/51.