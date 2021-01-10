На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
В Індонезії трапилася авіакатастрофа Boeing, літак впав у море (оновлено)
В Індонезії трапилася авіакатастрофа Boeing, літак впав у море (оновлено)
Степанов анонсував закупівлю вакцини від COVID-19 у "іншого виробника"
Степанов анонсував закупівлю вакцини від COVID-19 у "іншого виробника"
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У США заарештували чоловіка, який носив трибуну спікера парламенту під час заворушень у Капітолії
У США заарештували чоловіка, який носив трибуну спікера парламенту під час заворушень у Капітолії
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
В Іспанії рекордний снігопад заблокував дороги, троє людей загинуло (оновлено)
В Іспанії рекордний снігопад заблокував дороги, троє людей загинуло (оновлено)
ГоловнаСпорт

"Мілан" повторив 70-річний рекорд результативності "Інтера" в чемпіонаті Італії

Під гарячу руку міланців потрапив "Торіно".

"Мілан" повторив 70-річний рекорд результативності "Інтера" в чемпіонаті Італії
"Мілан"
Фото: EPA/UPG

В рамках 17-го туру Серії А лідер чемпіонату "Мілан" приймав одного з аутсайдерів "Торіно".

Після поразки в попередньому турі від іншого туринського клубу "Ювентуса" (1: 3) Rossoneri повернулися на стежку перемог, перегравши "биків" - 2:0.

Все найголовніше сталося в першому таймі, коли спочатку Рафаель Леау на 25-й хвилині відкрив рахунок, а через 11 хвилин за допомогою VAR Франк Кессі з пенальті подвоїв перевагу міланців.

Додамо, що в кінці матчу глядачі знову побачили на полі Златана Ібрагімовича, якийсь час відсутнього через травму.

Цією перемогою футболісти "Мілана" повторили 70-річний рекорд результативності в Серії А, який належав їх земляком з "Інтера".

У 16-ти з 17-ти матчів першого кола нинішнього сезону "Мілан" забивав не менше двох голів. В останній раз таке вдавалося "нерадзуррі" в сезонах-1949 / 50 і 1950/51.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також