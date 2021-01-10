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Мессі побив черговий рекорд Ла Ліги

Лео став першим гравцем в історії чемпіонату Іспанії, який забив 10+ голів в 15 сезонах поспіль.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

"Барселона", схоже, долає затяжну кризу. В рамках 18-го туру Ла Ліги каталонці здобули чергову перемогу. В Андалузії була обіграна "Гранада" - 4:0.

По дублю оформили Ліонель Мессі і Антуан Грізманн.

Завдяки цим м'ячам Лео довів число забитих голів у Примері сезону-2020/21 до 11 і встановив чергове досягнення - аргентинець став першим гравцем в історії іспанського чемпіонату, якому вдалося забити мінімум 10 голів протягом 15 сезонів поспіль.

Варто додати, що завдяки осічки "Реала" на засніженому полі в Країні Басків в матчі проти "Осасуни" (0:0), каталонці до 3-х очок скоротили своє відставання від мадридців.

А лідирує, як і раніше, "Атлетіко", чий матч проти "Атлетика" був скасований через снігопад у Мадриді.

Огляд матчу "Гранада" - "Барселона".

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