Лео став першим гравцем в історії чемпіонату Іспанії, який забив 10+ голів в 15 сезонах поспіль.

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

"Барселона", схоже, долає затяжну кризу. В рамках 18-го туру Ла Ліги каталонці здобули чергову перемогу. В Андалузії була обіграна "Гранада" - 4:0.

По дублю оформили Ліонель Мессі і Антуан Грізманн.

Завдяки цим м'ячам Лео довів число забитих голів у Примері сезону-2020/21 до 11 і встановив чергове досягнення - аргентинець став першим гравцем в історії іспанського чемпіонату, якому вдалося забити мінімум 10 голів протягом 15 сезонів поспіль.

10 - Lionel Messi 🇦🇷 del @FCBarcelona_es ha marcado 10 goles en cada una de sus últimas 15 temporadas en @LaLiga (11 en la 20/21), único jugador capaz de lograrlo en toda la historia de la competición. Extraterrestre. pic.twitter.com/w3NicAZurB — OptaJose (@OptaJose) January 9, 2021

Варто додати, що завдяки осічки "Реала" на засніженому полі в Країні Басків в матчі проти "Осасуни" (0:0), каталонці до 3-х очок скоротили своє відставання від мадридців.

А лідирує, як і раніше, "Атлетіко", чий матч проти "Атлетика" був скасований через снігопад у Мадриді.

Огляд матчу "Гранада" - "Барселона".