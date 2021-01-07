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Дубль Мессі допоміг "Барселоні" здобути нелегку перемогу в яскравому матчі проти "Атетіка"

Виїзд до Країни Басків був як завжди нелегкий для каталонців.

Дубль Мессі допоміг "Барселоні" здобути нелегку перемогу в яскравому матчі проти "Атетіка"
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

Напередодні в рамках пропущеного матчу 2-го туру Ла Ліги "Атлетик" приймав "Барселону" і поступився - 2:3.

Відкрили рахунок господарі вже на 3-й хвилині після точного удару Іньякі Вільямса - 1:0.

Через 11 хвилин після помилки голкіпера "Атлетика" Унай Симона гості зусиллями Педрі забили досить легкий гол - 1:1.

А потім за справу взявся Ліонель Мессі, який голами на 38-й і 62-й хвилині оформив дубль.

На цьому капітан "блаугранас" не заспокоївся і на 90-й хвилині нетиповим для себе "обрізанням" організував гольову атаку "Атлетика" - 2:3.

Після перемоги над басками каталонці нарешті увірвалися в топ-3 чемпіонату, поступаючись 5-а очками "Реалу" і 7-а - "Атлетіко".

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