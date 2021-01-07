На "Олд Траффорд" в рамках півфіналу Кубка Англійської ліги пройшла зустріч між "Манчестером Юнайтед" і "Манчестером Сіті".
У підсумку, поєдинок між земляками закінчився перемогою команди з блакитної частині Манчестера - 2:0.
Обидва м'ячі були забиті у другій половині зустрічі. Відкрили рахунок гості на 50-й хвилині після виконання стандарту - Джон Стоунс стегном буквально вніс м'яч у ворота.
А під завісу зустрічі зняв всі питання про переможця капітан "МанСіті" Фернандіньо, ударом з льоту встромивши м'яч в нижній кут воріт.
Всі 90 хвилин у складі переможців відіграв українець Олександр Зінченко.
У фіналі "міісцяни" зустрінуться з "Тоттенгемом".