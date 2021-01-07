У манкуніанському дербі визначився суперник "Тоттенгема" по фіналу.

На "Олд Траффорд" в рамках півфіналу Кубка Англійської ліги пройшла зустріч між "Манчестером Юнайтед" і "Манчестером Сіті".

У підсумку, поєдинок між земляками закінчився перемогою команди з блакитної частині Манчестера - 2:0.

Обидва м'ячі були забиті у другій половині зустрічі. Відкрили рахунок гості на 50-й хвилині після виконання стандарту - Джон Стоунс стегном буквально вніс м'яч у ворота.

А під завісу зустрічі зняв всі питання про переможця капітан "МанСіті" Фернандіньо, ударом з льоту встромивши м'яч в нижній кут воріт.

Всі 90 хвилин у складі переможців відіграв українець Олександр Зінченко.

У фіналі "міісцяни" зустрінуться з "Тоттенгемом".