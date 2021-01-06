УЄФА вшанував пам'ять Валерія Лобановського

Офіційний твіттер УЄФА нагадав, що сьогодні 82-а річниця з дня народження видатного радянського і українського тренера Валерія Васильовича Лобановського.

Лобановський народився в Києві 6 січня 1939 року. Виступав за "Динамо" (1959-1964) на позиції нападника. Продовжив кар'єру в одеському "Чорноморці" (1965-1966) і "Шахтарі" (1967-1968). Чемпіон СРСР 1961 року. Володар Кубка СРСР 1964 року. Провів два матчі за збірну СРСР і два матчі за олімпійську збірну СРСР.

Перейшовши на тренерську роботу після закінчення кар'єри футболіста, очолював "Дніпро" Дніпропетровськ (1968-1973) і "Динамо" Київ (1973-1982, 1984-1990, 1996-2002). Під керівництвом Лобановського "Динамо" 8 разів перемагало в чемпіонаті СРСР і 5 - в чемпіонаті України. В активі тренера також 6 перемог в Кубку СРСР, 3 - в Кубку України.

📅 6 января 1939 года родился Валерий Лобановский



🏆 (2) Кубок кубков (1975, 1986)

🏆 Суперкубок УЕФА (1975)

🏆 (9) Чемпионат СССР (1 как игрок)

🏆 (5) Чемпионат Украины

🥈 Серебро ЧЕ-88

🥉 Бронза ОИ-76 @DynamoKyiv pic.twitter.com/QuyJza52FX — УЕФА (@UEFAcom_ru) January 6, 2021

Крім того, "Динамо" на чолі з Лобановським двічі вигравало Кубок володарів кубків і один раз Суперкубок Європи.

Лобановський тричі був наставником збірної СРСР, з якою став віцечемпіоном Європи-1988 і бронзовим призером Олімпіади-1976 у Монреалі. Головний тренер збірної України в 2000-2001 роках. Полковник внутрішньої служби.

Помер легендарний тренер 13 травня 2002 у Запоріжжі.