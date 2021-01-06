У фіналі були обіграни однолітки з Канади.

Фото: IIHL Збірна США

У канадському Едмонтоні завершився Молодіжний чемпіонат світу з хокею.

У фіналі зустрілися дві північноамериканські збірні. У підсумку, перемогу сенсаційно святкувала збірна США, яка закинула дві "сухі" шайби в ворота господарів і через 4 роки повернула собі звання чемпіонів світу.

У втішному фіналі за 3-е місце збірна Фінляндії також досить несподівано переграла збірну Росії - 4:1.

У розраду росіянам можна додати, що їх команда стала єдиною збірною, яка обіграла чемпіона світу МЧМ-2021. У своєму першому матчі групового турніру підопічні Ігоря Ларіонова перемогли американців з рахунком 5:3.

Відзначимо, через пандемію коронавіруса матчі гралися без глядачів.