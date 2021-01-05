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Гвардіола хоче з'єднати в своїй команді чинних капітанів "Барселони" і "Реала"

Клуб з "Етіхад" уважно стежить за Серхіо Рамосом.

Гвардіола хоче з'єднати в своїй команді чинних капітанів "Барселони" і "Реала"
Серхіо Рамос
Фото: EPA/UPG

"Манчестер Сіті" стежить за ситуацією з лонгацією чинного контракту капітана "Реала" Серхіо Рамоса, повідомляє ESPN.

Клуб з "Етіхад" готується зробити спробу підписати 34-річного іспанця, контракт якого з "бланкос" закінчується в кінці поточного сезону, після чого він стане вільним агентом.

Раніше переговори про продовження контракту були припинені через фінансові проблеми клубу.

У свою чергу, "Манчестер Сіті" готовий задовольнити фінансові запити капітана збірної Іспанії і запропонувати йому контракт на два роки.

Рамос виступає за "Реал" з 2005 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 3 голи і 1 ассист в 16 матчах за "Реал" у всіх турнірах.

Нагадаємо, капітан "Барселони" Ліонель Мессі також влітку стане вільним агентом, і цілком ймовірно зможе возз'єднатися зі своїм колишнім наставником Хосепом Гвардіолою в МС.

Може вийти унікальна ситуація, коли два капітана іспанських грандів гратимуть за одну команду.

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