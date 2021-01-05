Шевченко може замінити Лемпарда на посаді головного тренера "Челсі", - ЗМІ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко потрапив до шорт-листа "Челсі" на пост наставника команди, стверджує le10sport.com.

"Челсі" потрапив в затяжне піке - клуб зі "Стемфорд Брідж" програв у чотирьох з останніх шести матчів Англійської Прем'єр-ліги. І керівництво розглядає можливість зміни коуча Френка Лемпарда.

Нагадаємо, українець виступав за "Челсі" з 2006 по 2009 рік і може повернутися у свій колишній клуб вже в якості тренера.

За час виступу в Англії Шевченко виграв з лондонцями Кубок Англії, Кубок Англійської ліги і Суперкубок Англії.

Чинний контракт Шевченко з Українською асоціацією футболу в травні минулого року був пролонгований ще на 2,5 року. Зі збірною України Шевченко вийшов на Євро-2020, де зіграє в одній групі з Нідерландами, Північної Македонією і Австрією.

Варто додати, що в Академії "Челсі" виховується старший 14-річний син Шевченко Крістіан, який народився в Лондоні.

Після 17-го туру АПЛ "Челсі" займає 8-е місце в турнірній таблиці. У наступному турі 15 січня "Челсі" зустрінеться з найближчим сусідом по Західному Лондону - "Фулгемом".