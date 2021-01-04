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Роналду обігнав Пеле за кількістю голів за кар'єру

Кріштіану оформив дубль у матчі проти "Удінезе".

Роналду обігнав Пеле за кількістю голів за кар'єру
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

У заключному поєдинку 15-го туру італійської Серії А "Ювентус" на своєму полі розгромив "Удінезе" з рахунком 4:1 і повернув собі 5-е місце в турнірній таблиці.

У цій зустрічі форвард туринців Кріштіану Роналду оформив дубль.

Таким чином, забивши свої 757 і 758 голи в офіційних матчах Роналду обійшов легендарного бразильця Пеле, на рахунку якого 757 забитих м'ячів за кар'єру. 

А абсолютним рекордсменом є австрієць Йозеф Біцан (805).

Крім того, 35-річний португалець зміг досягти позначки в 20 забитих м'ячів за сезон в 15-й раз поспіль у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, в грудні Ліонель Мессі побив рекорд Пеле за забитими м'ячами за один клуб.

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