Кріштіану оформив дубль у матчі проти "Удінезе".

У заключному поєдинку 15-го туру італійської Серії А "Ювентус" на своєму полі розгромив "Удінезе" з рахунком 4:1 і повернув собі 5-е місце в турнірній таблиці.

У цій зустрічі форвард туринців Кріштіану Роналду оформив дубль.

Таким чином, забивши свої 757 і 758 голи в офіційних матчах Роналду обійшов легендарного бразильця Пеле, на рахунку якого 757 забитих м'ячів за кар'єру.

А абсолютним рекордсменом є австрієць Йозеф Біцан (805).

Cristiano Ronaldo overtakes Pele's official goal tally 😎



7️⃣5️⃣8️⃣ Ronaldo

7️⃣5️⃣7️⃣ Pele pic.twitter.com/PkflyyuMMY — Goal (@goal) January 3, 2021

Крім того, 35-річний португалець зміг досягти позначки в 20 забитих м'ячів за сезон в 15-й раз поспіль у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, в грудні Ліонель Мессі побив рекорд Пеле за забитими м'ячами за один клуб.