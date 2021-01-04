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Вболівальники назвали найкращого гравця "Динамо" 2020 року

Віктор Циганков виграв голосування.

Вболівальники назвали найкращого гравця "Динамо" 2020 року
Віктор Циганков
Фото: "Динамо"

Вінгер "Динамо" і збірної України Віктор Циганков став найкращим гравцем київського клубу за версією вболівальників, повідомляє пресслужба "біло-синіх".

23-річний віцекапітан набрав 29% голосів респондентів.

На другому місці розташувалися відразу два гравця - Віталій Буяльський та Георгій Бущан (по 13%), на четвертому - Микола Шапаренко (12%).

Нагадаємо, вболівальники визнали Циганкова кращим гравцем команди і за підсумками позаминулого, 2018 року.

Голоси розподілилися наступним чином:

  • 29% - Віктор Циганков
  • 13% - Віталій Буяльський, Георгій Бущан
  • 12% - Микола Шапаренко
  • 11% - Карлос де Пена
  • 10% - Віталій Миколенко
  • 4% - Ілля Забарний
  • 3% - Беньямін Вербич, Томаш Кендзьора
  • 1% - Денис Попов, Жерсон Родрігес
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