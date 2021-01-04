Вболівальники назвали найкращого гравця "Динамо" 2020 року

Вінгер "Динамо" і збірної України Віктор Циганков став найкращим гравцем київського клубу за версією вболівальників, повідомляє пресслужба "біло-синіх".
23-річний віцекапітан набрав 29% голосів респондентів.
На другому місці розташувалися відразу два гравця - Віталій Буяльський та Георгій Бущан (по 13%), на четвертому - Микола Шапаренко (12%).
Нагадаємо, вболівальники визнали Циганкова кращим гравцем команди і за підсумками позаминулого, 2018 року.
Голоси розподілилися наступним чином:
- 29% - Віктор Циганков
- 13% - Віталій Буяльський, Георгій Бущан
- 12% - Микола Шапаренко
- 11% - Карлос де Пена
- 10% - Віталій Миколенко
- 4% - Ілля Забарний
- 3% - Беньямін Вербич, Томаш Кендзьора
- 1% - Денис Попов, Жерсон Родрігес