Вболівальники назвали найкращого гравця "Динамо" 2020 року

Вінгер "Динамо" і збірної України Віктор Циганков став найкращим гравцем київського клубу за версією вболівальників, повідомляє пресслужба "біло-синіх".

23-річний віцекапітан набрав 29% голосів респондентів.

На другому місці розташувалися відразу два гравця - Віталій Буяльський та Георгій Бущан (по 13%), на четвертому - Микола Шапаренко (12%).

Нагадаємо, вболівальники визнали Циганкова кращим гравцем команди і за підсумками позаминулого, 2018 року.

Голоси розподілилися наступним чином: