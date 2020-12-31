Чемпіон світу за версією WBO у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг) японець Кадзуто Іока (26-2, 15 KO) проводив захист свого титулу проти свого співвітчизника Косеі Танаки.

Бій вийшов дуже яскравим.

Спочатку ініціативою володів претендент. Однак з 4-го раунду чемпіон включив всю свою міць.

У 5-му раунді Кадзуто в перший раз відправив свого суперника на канвас. У наступних раундах Іока розвивав своє домінування, відправляя раз по раз Косеі в важкі нокдауни. У 8-му раунді рефері вирішив зупинити бій після чергового потужного хука Іокі.

Іока здобув перемогу технічним нокаутом.