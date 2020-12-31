Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
У Росії порушили нову кримінальну справу проти Навального
У Росії порушили нову кримінальну справу проти Навального
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
2020-й у кращих фотографіях року
2020-й у кращих фотографіях року
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
ГоловнаСпорт

Іока ефектним нокаутом захистив титул чемпіона світу за версією WBO

За пояс сперечалися двоє японців.

Іока ефектним нокаутом захистив титул чемпіона світу за версією WBO
Кадзуто Іока
Фото: Твиттер

Чемпіон світу за версією WBO у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг) японець Кадзуто Іока (26-2, 15 KO) проводив захист свого титулу проти свого співвітчизника Косеі Танаки.

Бій вийшов дуже яскравим.

Спочатку ініціативою володів претендент. Однак з 4-го раунду чемпіон включив всю свою міць.

У 5-му раунді Кадзуто в перший раз відправив свого суперника на канвас. У наступних раундах Іока розвивав своє домінування, відправляя раз по раз Косеі в важкі нокдауни. У 8-му раунді рефері вирішив зупинити бій після чергового потужного хука Іокі.

Іока здобув перемогу технічним нокаутом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також