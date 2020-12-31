Чемпіон світу за версією WBO у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг) японець Кадзуто Іока (26-2, 15 KO) проводив захист свого титулу проти свого співвітчизника Косеі Танаки.
Бій вийшов дуже яскравим.
Спочатку ініціативою володів претендент. Однак з 4-го раунду чемпіон включив всю свою міць.
У 5-му раунді Кадзуто в перший раз відправив свого суперника на канвас. У наступних раундах Іока розвивав своє домінування, відправляя раз по раз Косеі в важкі нокдауни. У 8-му раунді рефері вирішив зупинити бій після чергового потужного хука Іокі.
Іока здобув перемогу технічним нокаутом.
31yr old Kazuto Ioka (26-2, 15 KO's) with a masterful performance, dropping Kosei Tanaka (15-1) in the 5th and 6th rounds on his way to a TKO-8 victory to defend his WBO World super flyweight title in spectacular fashion in the New Years Eve grand gala in Tokyo, Japan pic.twitter.com/pQBz5UUAca— Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) December 31, 2020