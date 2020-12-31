Сер Льюїс Гамільтон: гонщика включено в список претендентів на лицарський титул

Борис Джонсон включив Гамільтона в список осіб, "які прославили Великобританію за кордоном"

7-разового чемпіона Формули-1 Льюїса Гамільтона уряд Великобританії включив у список претендентів на лицарський титул за підсумками 2020 року, повідомляє Sky Sports.

Але для цього знадобилося особисте втручання прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Проблема була в тому, що Льюїс - податковий резидент Монако і комітет з нагород не може належно перевірити всі його податкові справи, що є необхідною умовою перед нагородженням.

Щоб оминути це обмеження, Джонсон включив Гамільтона в список осіб, "які прославили Великобританію за кордоном".

Нагадаємо, пілот "Мерседеса" в минулому сезоні Ф-1 виграв 7-й чемпіонський титул, а також встановив рекорд кількості перемог в історії Серії.

Гамільтон став третім чемпіоном Ф-1, який отримав лицарський титул після Джека Бребема та Джекі Стюарта, проте першим, хто домігся цього статусу протягом активної кар'єри. Тепер гонщика офіційно будуть називати "сер Льюїс Гамільтон".

35-річний пілот не став наймолодшим лицарем-спортсменом. Тенісист Енді Маррей отримав титул у 29 років, а велосипедисти Бредлі Віггінс і Кріс Гой - у 32.