Гравець "Шахтаря" увійшов до символічної збірної відкриттів сезону Ліги чемпіонів

Анатолій Трубін занесе цей сезон собі в актив.

Фото: football24

За підсумками 2020 року УЄФА на своєму офіційному сайті представив збірну відкриттів року в Лізі чемпіонів.

В команду потрапили гравці молодше 24 років, які або вдало дебютували в турнірі, або зуміли себе проявити.

У символічну збірну увійшов і 19-річний голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін, який на груповому етапі провів 5 матчів, в яких в трьох зіграв "на нуль" - обидва матчі з "Інтером" і поєдинок проти "Реала".

Символічна збірна ЛЧ:

Голкіпер: Анатолій Трубін (19 років, "Шахтар")

Захисники: - Крістіан Ромеро (22, "Аталанта"), Сайду Санусі (23, "Порту"), Жюль Кунде (22, "Севілья") і Альфонсо Девіс (20, "Баварія")

Півзахисники: Педрі (18, "Барселона"), Джуд Беллінгем (17, "Боруссія" Д), Джованні Рейна (18, "Боруссія" Д) і Домінік Собослаі (20, "Лейпциг")

Форварди: Діогу Жота (24, "Ліверпуль") і Маркус Тюрам (23, "Боруссія" М).