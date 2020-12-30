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Батько ізраїльського форварда підтвердив перехід сина в "Динамо"

19-річний нападник стане гравцем київського клубу.

Футболіст "Маккабі" Петах-Тіква Ліел Абада стане гравцем київського "Динамо", про це повідомив батько гравця.

"Угода вже закрита. Нам потрібно залагодити кілька технічних деталей. Ми дуже схвильовані і думаємо про переїзд 19-річного хлопця в Україну, але це приємні турботи", - наводить слова батька isport.ua з посиланням на Ynet.

Відзначається, що Абада прибуде до Києва 5 січня для проходження медогляду і підписання контракту.

У нинішньому сезоні Ліел відіграв 13 матчів в чемпіонаті Ізраїлю, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.

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