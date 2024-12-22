Український боксер Олександр Усик здолав британця Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів – 116:112.
Завдяки перемозі українець зберіг пояси за версіями WBC, WBA та WBO.
Штучний інтелект нарахував 118 – 112 на користь Олександра Усика.
Здолавши Ф’юрі, Олександр здобув 22-гу перемогу у професійній кар'єрі.
Після поєдинку володар титулу за версією IBF Даніель Дюбуа запропонував Олександру Усику зустрітися у матчі-реванші. Українець погодився на пропозицію.
Усі важливі моменти другого бою Усика і Ф'юрі – на Lb.ua