Фото: скрин відео/ LB.ua

Український боксер Олександр Усик здолав британця Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів – 116:112.

Завдяки перемозі українець зберіг пояси за версіями WBC, WBA та WBO.

Штучний інтелект нарахував 118 – 112 на користь Олександра Усика.

Здолавши Ф’юрі, Олександр здобув 22-гу перемогу у професійній кар'єрі.

Фото: скрин відео/ LB.ua

Фото: скрин відео/ LB.ua

Після поєдинку володар титулу за версією IBF Даніель Дюбуа запропонував Олександру Усику зустрітися у матчі-реванші. Українець погодився на пропозицію.

Усі важливі моменти другого бою Усика і Ф'юрі – на Lb.ua

Фото: скрин відео/ LB.ua

Фото: скрин відео/ LB.ua

Фото: скрин відео/ LB.ua

Фото: скрин відео/ LB.ua

Фото: скрин відео/ LB.ua

Фото: скрин відео/ LB.ua

Фото: скрин відео/ LB.ua

Фото: скрин відео/ LB.ua

Фото: скрин відео/ LB.ua

Фото: скрин відео/ LB.ua

Фото: скрин відео/ LB.ua