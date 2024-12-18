ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
Ліквідація у Москві начальника військ хімзахисту РФ Ігоря Кирилова є спецоперацією СБУ, – джерела
Ліквідація у Москві начальника військ хімзахисту РФ Ігоря Кирилова є спецоперацією СБУ, – джерела
У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
ГоловнаСпорт

Одноклубник та тренер Андрія Луніна стали найкращими у 2024 році за версією ФІФА

Український голкіпер посів четверте місце у своїй номінації.

Одноклубник та тренер Андрія Луніна стали найкращими у 2024 році за версією ФІФА
Карло Анчелотті та Вінісіус Жуніор з нагородами
Фото: Офіційний сайт ФК "Реал Мадрид"

Якщо не "Золотий м'яч", то бодай FIFA The Best - Вінісіус Жуніор став найкращим футболістом 2024 року за версією міжнародної футбольної асоціації.

Бразилець у складі мадридського "Реала" виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат та Суперкубок Іспанії. Головні тренери та капітани збірних, а також журналісти з країн-членів ФІФА, які входили до складу журі, віддали перемогу саме йому.

Наставник "Реала" Карло Анчелотті був визнаний найкращим тренером року. Як і Вінісіус, він особисто отримав нагороду на церемонії у Досі.

Український голкіпер Андрій Лунін, теж представник мадридського клубу, посів четверте місце у номінації на звання найкращого воротаря. Як і на "Золотому м'ячі", переможцем став аргентинець Еміліано Мартінес.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies