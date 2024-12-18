Одноклубник та тренер Андрія Луніна стали найкращими у 2024 році за версією ФІФА

Якщо не "Золотий м'яч", то бодай FIFA The Best - Вінісіус Жуніор став найкращим футболістом 2024 року за версією міжнародної футбольної асоціації.

Бразилець у складі мадридського "Реала" виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат та Суперкубок Іспанії. Головні тренери та капітани збірних, а також журналісти з країн-членів ФІФА, які входили до складу журі, віддали перемогу саме йому.

Наставник "Реала" Карло Анчелотті був визнаний найкращим тренером року. Як і Вінісіус, він особисто отримав нагороду на церемонії у Досі.

Український голкіпер Андрій Лунін, теж представник мадридського клубу, посів четверте місце у номінації на звання найкращого воротаря. Як і на "Золотому м'ячі", переможцем став аргентинець Еміліано Мартінес.