​ФІФА помилково показала мапу Україну без Криму і вибачилася перед УАФ

Наразі здійснюється внутрішня перевірка, щоби в майбутньому такі помилки не повторяться.

Міжнародна федерація футболу ФІФА помилково показала в ефірі мапу Україну без Криму через підрядника, який робив зображення.

Відповідний лист від організації опублікувала Українська асоціація футболу.

Мапу з Україною без Криму показали 13 грудня під час трансляції церемонії жеребкування європейської кваліфікації Чемпіонату світу-2026. У ФІФА пояснили, що цю мапу розробила третя сторона – зовнішній підрядник.

Федерація наголосила, що "негайно здійснила кроки для вирішення ситуації", зокрема, - вжила заходів для видалення цього зображення з обігу.

Також наразі проводиться внутрішня перевірка, аби переконатися, що у майбутньому такі помилки не повторяться.

"Ми цілком усвідомлюємо делікатність цього питання, і хоча інцидент був ненавмисним, ми щиро шкодуємо про будь-яку моральну шкоду, яку він міг заподіяти, і цінуємо ваше розуміння навзаєм, оскільки ми з усією відповідальністю працюємо над вирішенням цієї ситуації", – заявили у ФІФА.

Українська асоціація футболу зверталася до генерального секретаря ФІФА Матіаса Графстрьома та генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса. Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий також заявив, що українська дипломатія очікує публічних вибачень від ФІФА. Він додав виправлений варіант мапи з трансляції.

Схожий інцидент стався під час літньої олімпіади у Парижі, коли сайт Eurosport "приписав" українське місто Львів до Росії у профілі гімнастки Марії Височанської. Після розголосу цю помилку виправили.