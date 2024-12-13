18-річний індійський шахіст Доммараджу Гукеш став новим чемпіоном світу з шахів: як це було

У Сінгапурі закінчився матч за шахову корону між чемпіоном Діном Ліженем (Китай) і претендентом Доммараджу Гукешом (Індія). Закінчився він просто фантастичною — неймовірною помилкою китайця.

Безумовно, 55-й хід білих увійде до шахової історії. Позиція, яка була мертво нічийною, після цієї помилки миттєво перетворилася на програшну.

На шахівниці виник ендшпіль, де в суперників було по турі та слону, а ще у білих був лише один пішак, у чорних – два. Для того, щоб програти, чемпіону світу обов’язково треба було розміняти обидві фігури. Розмін однієї з них нічого не давав чорним – позиція лишалася нічийною.

Фото: Fide.com Індієць Доммараджу Гукеш грає проти китайця Дін Ліженя

На диво, Дін спочатку загнав слона у кут шахівниці, а потім фатально поставив на розмін свою туру. І це дозволило претенденту перевести партію в пішакове закінчення, яке було теоретично виграшним для чорних. Чемпіон миттєво все зрозумів, здався та передав «корону» супернику.

А перед цим китаєць отримав досить перспективну позицію, яку цинічно намагався довести до нічиєї. Для цього він на рівному місці віддав пішака й перейшов у те закінчення, про яке йшлося вище. Але саме тут його перемкнуло (по-іншому й не скажеш), а агресивне миролюбство покарали найжорстокішим чином.

Фото: Fide.com Гукеш проти Ліженя у 14-й партії поєдинку за шахову корону

На правду, й у тринадцятій партії Ліжень прагнув чорними досягнути нічиєї. Ця його наполегливість теж могла призвести до важкої позиції, але тоді Гукеш зіграв не найкращим чином. У цейтноті суперники обмінялися помилками, які лише стали підтвердженням, що нерви в обох напружені дуже сильно.

У підсумку виникло турове закінчення, де у білих було три пішаки проти двох на одному фланзі. Звичайно, така ситуація не могла закінчитися нічим іншим, крім нічиєї, яка й була зафіксована на 69-му ході.

Фото: Fide.com Доммараджу Гукеш після однієї з партій

Отож, у підсумку матч закінчився з рахунком 7,5:6,5 на користь Гукеша, який став новим чемпіоном світу з шахів. Віват, король!