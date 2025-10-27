Клубний ЧЄ з шахів: Самуненков зупинив гросмейстера, а Марія Музичук поступилася 10-річній шахістці

Детально про виступ українських шахістів і шахісток – на LB.ua.

Однак після тріумфу на європейському форумі збірних цього разу наші гросмейстери не продемонстрували високих результатів.

На Родосі (Греція) пройшли чемпіонати Європи серед клубних команд. У них змагалися 102 чоловічі та 20 жіночих команд. Зазвичай українські шахісти грали досить вдало на цих змаганнях. Чого лише вартував, наприклад, клуб «Алколоїд» із Македонії, який колись очолював Павло Ельянов.

Змагання проходили у сім турів за швейцарською системою. За кожну команду виступали шість основних гравців (чотири – у жінок) і кілька запасних.

Фото: chess.com Український шахіст Павло Ельянов

Переважна більшість українців була в турецькому колективі «Туксера». За нього грали гросмейстери Павло Ельянов, Андрій Волокитін та Ігор Самуненков. Павло грав досить нерівно, демонструючи часом блискучу гру, але інколи траплялися прикрі результати.

Українець білими переграв вкрай потужного Шахріяра Мамедьярова, який переважав Павла в рейтингу майже на 100 пунктів. Ба більше, просто чудову партію він провів чорними проти французького гросмейстера Алексія Чарнушевича. Українець продемонстрував серію феєричних жертв, кілька разів відмовляючись повертати пожертвуваний матеріал. Кінець кінцем Ельянов організував матову атаку.

У шостому турі харків’янин білими поступився не дуже сильному китайському шахісту Ксяо Тонгу. У підсумку Ельянов набрав 3,5 очка з 6, а в рейтингу лишився майже «при своїх».

Фото: ФШУ Андрій Волокитін

Волокитін мав 4 очка з 5 і програв в останньому турі. Самуненков виграв перші дві партії, а решту чотири завершив унічию.

Щоправда, серед досягнень Ігоря варто відзначити нічию з Володаром Мурзиним, який є одним із найкращих шахістів світу, а також із перспективним молодим бельгійцем Данілем Дардою. Як і Андрій, Самуненков має 4 очка з 6. Їхня команда посіла п’яте місце з результатом 11 очок із 14.

Фото: European Team Chess Championships Ігор Самуненков грає на перемогу

Переможцем стала команда «Суперчес» із Румунії. Її очолював чемпіон світу Доммараджу Гукеш з Індії. З ним також виступали Йорден Ван Форест із Нідерландів, Олексій Сарана (Сербія) й інші гросмейстери. Вони виграли всі сім матчів. Друге місце – у «Алколоїда», третє – у чеського клубу «Нові Бор». Обидва колективи набрали по 12 очок із 14.

Ушеніна «помстилася» за Марія Музичук

Більшою в Греції була делегація жінок. Найкращою серед них виявилася киянка Юлія Осьмак, яка грала за французький клуб. Ця команда лишилася восьмою. Юлія набрала 4,5 очка з 7. Поступилася вона лише Анні Музичук. Щодо останньої та її сестри Марії, то вони набрали по 3 очка з 6. Їхня команда з Туреччини опинилася шостою.

Фото: FIDE Марія Музичук (праворуч) під час гри

Марія натомість стала авторкою гучної сенсації зі знаком «–»: вона програла чорними десятирічній шахістці з Англії Бодхані Сіванандан. Цікаво, що юна англійка провела партію в чудовому атакувальному стилі.

Щоправда, це стало певною пересторогою для Анни Ушеніної, яка просто без звуку обіграла юну англійку. Загалом Анна набрала 3 очки з 6 за команду «Гамбіт», яка опинилася на п’ятому місці.

Фото: FIDE Анна Ушеніна під час шахової партії

Чемпіоном став колектив із Монте-Карло – 13 очок із 14. За нього виступала Олександра Горячкіна (під прапором ФІДЕ), але саме вона виступила змазано, навіть трохи знизила рейтинг. Другою стала сербська команда «Сірміум». «Бронза» – у словенського «Тайфуна».