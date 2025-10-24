Ліга конференцій: "Динамо" розгромно поступилося "Самсунспору"

Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСпорт

Повне фіаско у Туреччині.

Самсунспор - Динамо 3:0

Услід за донецьким "Шахтарем" свій поєдинок другого туру основного раунду футбольної Ліги конференцій програло і київське "Динамо".

Поразка підопічних Олександра Шовковського у матчі з турецьким "Самсунспором" видалася несподівано болючою та безапеляційною. Долю гри фактично було зроблено за перших пів години, коли кияни пропустили двічі, до того ж вперше - буквально на другій хвилині після стартового свистка.

По перерві турецькі господарі лише збільшили свою перевагу. Натомість "Динамо" не допомогли навіть заміни - лише 4 удари за всю гру при 52% володінні м'ячем.

0:3 - кияни на євроарені восени не забивають, натомість пропустили вже п'ять і плентаються серед аутсайдерів Ліги конференцій. 
