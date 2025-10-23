«Шлях на турнірі був крутим»: боксер Данило Лозан у півфіналі завершив виступи на Гран-прі WBC

Данило вперше у професійній кар’єрі зазнав поразки, зіпсувавши ідеальний рекорд: 15 перемог у 15 боях, 9 із яких завершилися достроково. Ми поговорили з ним, а також із його тренером — Віктором Петриченком, щоб з’ясувати, як вони оцінюють виступ на престижному турнірі.

Казка Данила Лозана на Гран-прі WBC в Ер-Ріяді тривала близько пів року. За цей час він здобув три перемоги й став єдиним українським проспектом, якому вдалося пробитися у півфінал. За вихід у фінал українець протистояв узбеку Муджибіллу Турсунову, який рішенням більшості суддів здобув-таки перемогу над нашим боксером.

Хет-трик перемог

На старті змагань Данило Лозан здолав узбека Камронбека Ішматова, далі достроково переміг канадця Еріка Басрана, а у чвертьфіналі декласував представника Казахстану Санаталі Толтаєва. Тренер українця Віктор Петриченко назвав шлях підопічного в Саудівській Аравії крутим, хоч із жеребкуванням не пощастило. На його думку, головний здобуток Лозана — це неоціненний досвід.

Фото: WBC_Ukraine Данило Лозан перед боєм. Віктор Петриченко ліворуч

«Шлях Данила на турнірі був крутим. Ми здобули величезний досвід, взяли багаж нового для себе. Це допоможе для руху в професійній кар’єрі. Це неоціненний досвід. Я впевнений, що цей шлях дасть нам можливість далі рухатися більш упевнено і здобувати нові перемоги. Жеребкування у нас було, мабуть, одне з найскладніших. У першому поєдинку ми потрапили на одного з фаворитів — Ішматова. Далі був Басран. Багатьом здалося, що цей бій був легким, але то так сталося. Басран — чудовий боксер. Третій бій був із Толтаєвим — це взагалі світова величина в аматорському і професійному боксі. До слова, Толтаєв перемагав Турсунова на аматорському ринзі», — пояснює Петриченко.

Данило натомість був лаконічнішим, підбиваючи підсумки боїв на турнірі.

«Якщо коротко, то ці три поєдинки склалися для мене успішно, наступний — ні», — зазначає Даня.

Півфінал із Турсуновим

Під «наступним» Лозан має на увазі півфінал з узбеком Турсуновим, який завершився для українця першою в кар’єрі поразкою. Бій тривав усі шість раундів, за підсумками яких рішенням більшості суддів у фінал пройшов суперник Лозана.

Фото: WBC_Ukraine Лозан у бою проти Турсунова

Українець не став виправдовуватися, визнавши поразку.

«Я вважаю, що того вечора я дійсно поступився своєму супернику. Після поєдинку я ще так не вважав, але збоку було видніше. Він був зручним для мене боксером, але він — красень у тому плані, що нав’язав мені свій бокс, свою манеру, той стиль, де він кращий. Я свій бокс йому нав’язати, на жаль, не зміг», — аналізує Лозан.

Фото: WBC_Ukraine Лозан – Турсунов

Петриченко погодився з підопічним. На думку тренера, Лозану не вистачило часу, щоб відновитися після виснажливих боїв.

«На душі, звичайно, дуже кисло — і такий сум, біль, розчарування. Розчарування не в собі чи в Данилі, а в самій ситуації. Ми розуміємо, що Данило заслуговував на перемогу в цьому бою і в цьому турнірі загалом. Турсунов — потужний боксер. Перші два раунди йшли як по книжці, по нашому плану. У третьому раунді й далі ми мали додавати, але… на жаль, не вдалося. За останні пів року ми провели важкі чотири поєдинки — за мірками професійного боксу це дуже складно, це нереально. Люди чотири поєдинки за рік проводять, але ж не з такими складними суперниками», — розповідає тренер.

Фото: WBC_Ukraine Лозан б'ється у півфіналі

Він переконаний, що Лозан став заручником обставин.

«Тут божевільний графік. Після минулого поєдинку Даня не відновився, але вже не було часу на відновлення, адже нам треба було готуватись до Турсунова. Ми коригували підготовку постійно, аби не загнати Данила, але вже тоді я бачив, що він втомлений. Відновлення — це дуже важливо при підготовці до важливих змагань. Для відновлення треба час, а його не було. Ми стали заручниками ситуації. Тому так і склалося, що Данило не був таким гострим, вибуховим і швидким, як у минулих поєдинках», — пояснює Петриченко.

Наступна зупинка — Лос-Анджелес

Після шаленого шляху на Гран-прі Лозан та Петриченко планують зосередитись на аматорському боксі.«Моя олімпійська мрія жива. Олімпіада в Лос-Анджелесі — це моя ціль, моя мета. І я буду робити все для того, аби туди потрапити, здобути там нагороду й втілити свою мрію в реальність», — каже Лозан.

Фото: WBC_Ukraine Данило Лозан атакує

Тренер Данила вже має план підготовки боксера на найближчі два роки, однак вагову категорію, у якій виступатиме Лозан, поки не називає.

«Звісно, ми з Данилом розмовляли, обговорювали наші плани на майбутнє. Ми хочемо зосередитись на здобутті ліцензії на Олімпійські ігри. Це одна з цілей у боксі для Данила. Зараз ми зробимо паузу в професійному боксі. Ми будемо проводити там поєдинки, втім нечасто — один на пів року. Вони не будуть такими відповідальними, це буде для того, аби триматися в рейтингу. Далі будемо пробувати чіплятися за ліцензійні змагання. Для початку треба виграти чемпіонат України. Це складний шлях, який, я думаю, нам під силу пройти. У нас багато конкурентів у нашій вазі. Ми ще думаємо, у якій саме вазі будемо боксувати», — каже тренер.

Фото: WBC_Ukraine Команда Данила Лозана після півфінального бою на Гран-прі WBC

Наостанок він наголосив, що не сумнівається у своєму підопічному, хай які випробування будуть далі.

«Я знаю потенціал Данила. Я знаю, що він може здобути ліцензію і показати себе якнайкраще на Олімпіаді. Ми всі знаємо, на що він здатний. У його вазі є дуже сильні хлопці в Україні. Але важливо, аби ти боровся саме в ринзі, а не з іншими обставинами, які можуть виникнути», — підсумовує Петриченко.

Нагадаємо, на останньому чемпіонаті України Лозан виступав у ваговій категорії до 67 кілограмів. Там він став срібним призером. Варто зазначити, що чемпіоном у цій вазі став Ельвін Алієв. У фіналі турніру він мав зустрітися з Лозаном, але бій не відбувся через травму Данила.