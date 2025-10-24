Росіяни та білоруси не поїдуть на Паралімпійські ігри в Італію

Хоча Паралімпійський комітет хотів дозволити їм навіть використання прапорів.

Участь у Зимових Паралімпійських іграх 2026 року, які прийматимуть італійські Мілан та Кортіна, не візьме жоден представник Росії та Білорусі.

Як пише BBC Sport, хоча Міжнародний Паралімпійський комітет зняв заборону спортсменам з країн-агресорів виступати на головних змаганнях чотириріччя і навіть дозволив використання власних прапорів та гімнів, на практиці три з чотирьох контрольних органів відмовилися скасовувати свої санкції.

Йдеться про Міжнародну федерацію лижного спорту та сноубордингу, Міжнародний біатлонний союз та Світову федерацію керлінгу. Лише Міжнародна федерація пара-хокею була готова допустити росіян та білорусів, але їхні команди вже все одно не встигають взяти участь у кваліфікаційних турнірах.

Паралімпіада-2026 відбудеться у березні наступного року на тих самих локаціях, що і Зимові Олімпійські ігри.