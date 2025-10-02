Сушкевич: Сьогодні в Росії немає кваліфікаційних прав для участі в Паралімпійських іграх в Італії

Президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич заявив, що обговорює з Міністерством молоді та спорту наші відповідь на відновлення прав паралімпійських комітетів Росії й Білорусі.

Про це він розповів на пресконференції, передає кореспондентка Lb.ua.

"Ви знаєте, я не хочу чути слово “раптом”. Я можу вам сказати: я висловив свою думку міністру, і міністр з цим погоджується, що ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб не допустити на території Паралімпійських ігор країну-вбивцю з усіма правами на це, з усіма правами члена Міжнародного паралімпійського комітету. На цей момент говорити, що ми хочемо бойкотувати змагання і таким чином дати місця для кваліфікації російським суб’єктам і білоруським суб’єктам… Сьогодні у них, до речі, немає кваліфікаційних прав потрапляння в Італію", – зауважив Сушкевич.

Він пояснив, що Україна працює над тим, щоб росіяни й білоруси не зʼявилися на Паралімпіаді під власними прапорами.

"Давайте вийдемо зараз і забойкотуємо, відкриємо місця для того, щоб країна-окупант і її поплічник отримали ці місця для того, щоб змагатися серед представників людства. І в цій ситуації, я повторюю, і міністерство, і Національний паралімпійський комітет працюють над тим, щоб не допустити прапору країни-вбивці на території вищого спортивного форуму – Паралімпійських ігор", – наголосив Сушкевич.

Він також додав, що є види спорту, де росіян і білорусів на Паралімпіаді точно не буде, адже проти їх виступу виступають міжнародні федерації.

"У біатлоні, наприклад, ми одні з лідерів. І Міжнародна паралімпійська організація біатлону ще до асамблеї в Сеулі сказала: ніяких росіян на змаганнях з біатлону, ніяких російських біатлоністів на Паралімпіаді в Італії", – підкреслив він.

Паралімпійські ігри-2026 відбудуться в Італії з 6 по 15 березня.