Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії

Це відбулося на позачерговій Генасамблеї.

На позачерговій Генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітета (IPC) в Берліні було прийнято рішення припинити членство паралімпійського комітету Росії.

Це рішення було ухвалене у зв'язку з нездатністю РФ виконувати зобов'язання членства відповідно до статуту організації.

Рішення підтримали 64 голосами, проти - 39, утрималися - 16.

At an Extraordinary General Assembly in Berlin, IPC members have voted 64-39 (with 16 abstentions) in favour of a motion to suspend NPC Russia with immediate effect due to its inability to comply with membership obligations under the IPC Constitution. — Paralympic Games (@Paralympics) November 16, 2022

Таким чином, Росія втрачає всі права у Міжнародному паралімпійському комітеті, але має право подання апеляції.

Якщо апеляція не буде задоволена, лише Генасамблея IPC може скасувати призупинення членства, а її найближчі збори заплановані на четвертий квартал 2023 року.