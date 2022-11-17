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Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії

Це відбулося на позачерговій Генасамблеї.

На позачерговій Генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітета (IPC) в Берліні було прийнято рішення припинити членство паралімпійського комітету Росії.

Це рішення було ухвалене у зв'язку з нездатністю РФ виконувати зобов'язання членства відповідно до статуту організації.

Рішення підтримали 64 голосами, проти - 39, утрималися - 16.

Таким чином, Росія втрачає всі права у Міжнародному паралімпійському комітеті, але має право подання апеляції.

Якщо апеляція не буде задоволена, лише Генасамблея IPC може скасувати призупинення членства, а її найближчі збори заплановані на четвертий квартал 2023 року.

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