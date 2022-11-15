Завдяки Фонду солідарності МОК вже реалізовано 137 проєктів допомоги українському олімпійському руху на $2 мільони

За майже дев’ять місяців війни в Україні Фонд солідарності Міжнародного олімпійського комітету, який був засновано Виконкомом МОК одразу після початку війни, уже допоміг реалізувати 137 проєктів з надання підтримки членам української олімпійської спільноти та спорту загалом, повідомляє пресслужба НОК України.

На сьогоднішній день допомогу та підтримку завдяки коштам Фонду солідарності МОК отримали:

На навчально-тренувальні збори

• збірні України з художньої гімнастики, артистичного плавання, чоловіча і жіноча команди з біатлону, чоловіча і жіноча збірні з гандболу, зі стрільби з луку, з кьорлінгу, з легкої атлетики, спортивної гімнастики, чоловіча і жіноча збірні України з боксу, зі стрибків у воду, з сучасного п’ятиборства, юніорська збірна з греко-римської боротьби, чоловіча збірна з волейболу, жіноча збірна з пляжного волейболу, збірна України з фехтування, жіноча та чоловіча збірні України з важкої атлетики, молодіжна збірна України з футболу, з академічного веслування, чоловіча збірна з баскетболу, юніорська збірна з кульової стрільби, Федерації фігурного катання, збірна України з футболу U21 та топові українські представники бадмінтону.

Для участі в змаганнях

• збірна України з легкої атлетики, збірна України для участі у зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, збірна України з лижного фрістайлу, юніорська і кадетські збірні з фехтування, з настільного тенісу, фінансова підтримка Спортивному комітету для участі збірної України у Всесвітніх іграх, збірна України з художньої гімнастики, збірна з веслування на байдарках і каное, частково покрито витрати збірної України з легкої атлетики U20 для участі в чемпіонаті світу, жіноча збірна України з футболу U19, кадетська збірна України з боротьби, жіноча збірна України з футболу, збірна України U18 з регбі, юнацька збірна України для участі команди у літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, жіноча збірна України з хокею на траві, Федерація спортивного орієнтування України, паралімпійська збірна України з настільного тенісу.

Особиста та адресна допомога

• вимушеним переселенцям та представникам регіональних відділень НОК України в перші дні війни, для повернення українських паралімпійців з Ігор у Пекіні, підтримка Федерації легкої атлетики та спортсменів на шляху їхнього прямування до безпечних місць, юнацькій збірній України з артистичного плавання, Андрію Говорову, Олександру Абраменку, Марині Килипко, Катерині Табашник, Анжеліці Терлюзі, Олені Костевич, Михайлу Романчуку, Марині Бех-Романчук, Андрію Проценку, Анні Рижиковій, Олегу Омельчуку, Вікторії Сухоруковій, Павлу Коростильову, Ігорю Чередінову, Вікторії Ус, Сергію Кулішу, Олегу Царькову, Софії Лискун, Іллі Целютіну, Аліні Логвиненко, Анатолію Домашенку, Євгену Черткову, Даниїлу Болдирєву, Володимиру Аксюті, Олексію Жувазі, Дарії Рубльовій, Руману Кулику, Віктору Андросовичу, Валерії Шоломицькій, Юлії Петрик, Олені Борисюк, Ірині Хохловій, Кірі Обедінській, Євгену Аржанову, Асоціації олімпійців України і ветеранам спорту Юрію Зайцеву, Зінаїді Турчиній, Надії Ткаченко, Раїсі Курвяковій, Віктору Омеляновичу, Юрію Тумасову, Івану Бєляєву, Олені Гуц, Федерації кульової стрільби України, Геннадію Блізнєцову, Геннадію Авраменку, підтримка паралімпійського руху, допомога ватерполістам київського «Динамо», підтримка юним веслувальникам на байдарках та каное та їхнім батькам під час їхнього повернення додому.

На сьогодні на потреби представників українського спорту вже витрачено 1,9 мільйона доларів з 7,5 мільйонів, які закладені у Фонд солідарності МОК.

Кошти фонду, роботу якого координує член МОК та президент НОК України Сергій Бубка, розраховані на підтримку олімпійського руху України на період підготовки та проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі та Ігор-2026 в Мілані та Кортіні.