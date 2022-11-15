Найкращого футболіста в історії Ірану засудили до страти

Алі Даєї був заарештований за участь у протестах.

Іранська влада засудила до страти легенду азіатського футболу Алі Даєї, повідомляє report.az з посиланням на іранські ЗМІ.

Він був заарештований іранськими правоохоронцями наприкінці жовтня, а тепер стало відомо, що знаменитого бомбардира було засуджено до страти.

53-річний Даєї брав участь в акціях протесту, а також закликав усунути збірну Ірану від участі у Чемпіонаті світу-2022 у Катарі, зокрема через те, що країна допомагає Росії вести війну з Україною.

Даєї по праву вважається найкращим футболістом в історії Ірану. У період з 1993 по 2006 роки він провів за національну збірну 149 матчів, що є другим показником за всю історію іранського футболу, і забив 109 голів. За останнім показником іранець поступається лише Кріштіану Роналду (117 м'ячів).

Німецькі клуби, за які Даєї виступав упродовж своєї кар'єри, зокрема "Герта" та "Армінія", у своїх соцмережах закликали звільнити ексбомбардира з-під варти. Цікаво, що гранд німецького футболу "Баварія", за який Алі виступав з 1998 по 1999 роки, досі не висловилася з цього приводу.

Зазначимо, що Даєї є Послом доброї волі ЮНІСЕФ.