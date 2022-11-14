Глава Федерації гандболу України назвав передвиборчу кампанію Беленюка на посаду президента НОК "брудним піаром"

Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник прокоментував ситуацію з виборами нового президента Національного олімпійського комітету України.

"Передусім я хочу віддати належне Сергію Бубці. Він, як президент НОК, за роки своєї роботи об'єднав спортивні організації України. НОК в межах своїх можливостей надавав і надає допомогу спортсменам та федераціям, популяризує спорт в Україні і гідно представляє нас у міжнародній олімпійській спільноті.

Сергій Назарович був видатним спортсменом і став сильним менеджером. Федерація гандболу України дякує йому за його роботу в НОК та бажає успіху в реалізації усіх подальших планів", - цетує Мельника xsport.ua.

"Хто б не став новим президентом НОК, він має не руйнувати те, що створене, а розвивати. На мій погляд є два реальні кандидати – олімпійські чемпіони Жан Беленюк та Вадим Гутцайт, який також є міністром молоді та спорту України.

Вони знаходяться на різних позиціях. Жан – не так давно став депутатом, але все ще більше спортсмен, Вадим – також перемагав на Олімпійських іграх, але він пройшов довший шлях як організатор, тренував збірну України, керував Олімпійською базою «Конча-Заспа», очолював спортивний департамент Києва, зараз очолює міністерство.

Те, що відбувається перед виборами, є нонсенсом. Виливаються бруд на опонента і замовчуються його досягнення в роботі. Ми чуємо публічно особисті образи. Я маю на увазі поведінку Жана Беленюка.

Те, що він робить, це брудний піар спрямований проти конкурента. Можливо, так робиться в політиці, але в спортивній родині звикли змагатись і конкурувати за правилами. І нехай зараз боротьба йде не на килимі чи фехтувальній доріжці. Це нічого не змінює, - впевнений глава Федерацї гандболу.

Нікому не приємно бачити як розпалюють скандал в українській олімпійській сім’ї і тим більш, коли йде війна. Жан говорить про дебати кандидатів. На мій погляд, зараз не та ситуація в країні і не та атмосфера, щоб влаштовувати шоу. Український спорт зараз має бути особливо згуртованим і сильним.

Я сам спортсмен в минулому, очолюю Федерацію, спілкуюсь з іншими спортсменами і маю підстави сказати: весь цей бруд - тільки на шкоду нашому спорту.

З нетерпінням чекаємо на вибори і нехай переможе той, хто готовий до цієї посади, хто зможе якісно керувати і об'єднати навколо себе олімпійський спорт України. У будь-якому разі усім кандидатом бажаю вдосконалюватись не тільки в плані професіональних, але й людських якостей. Цього має прагнути кожна людина. Говорити можна багато, але потрібні справи та їх результати, - зазначив Мелнік.

Нагадаємо, що на посаду претендують чотири кандидати: Вадим Гутцайт, Жан Беленюк, Ігор Малинський та Олена Білосюк.

Раніше Беленюк накинувся на Гутцайта, який проігнорував його виклик на дебати.