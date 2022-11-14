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Глава Федерації гандболу України назвав передвиборчу кампанію Беленюка на посаду президента НОК "брудним піаром"

Андрій Мельник розкритикував дії народного депутата.

Глава Федерації гандболу України назвав передвиборчу кампанію Беленюка на посаду президента НОК "брудним піаром"
Андрій Мельник
Фото: handball.net.ua

Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник прокоментував ситуацію з виборами нового президента Національного олімпійського комітету України.

"Передусім я хочу віддати належне Сергію Бубці. Він, як президент НОК, за роки своєї роботи об'єднав спортивні організації України. НОК в межах своїх можливостей надавав і надає допомогу спортсменам та федераціям, популяризує спорт в Україні і гідно представляє нас у міжнародній олімпійській спільноті.

Сергій Назарович був видатним спортсменом і став сильним менеджером. Федерація гандболу України дякує йому за його роботу в НОК та бажає успіху в реалізації усіх подальших планів", - цетує Мельника xsport.ua.

"Хто б не став новим президентом НОК, він має не руйнувати те, що створене, а розвивати. На мій погляд є два реальні кандидати – олімпійські чемпіони Жан Беленюк та Вадим Гутцайт, який також є міністром молоді та спорту України.

Вони знаходяться на різних позиціях. Жан – не так давно став депутатом, але все ще більше спортсмен, Вадим – також перемагав на Олімпійських іграх, але він пройшов довший шлях як організатор, тренував збірну України, керував Олімпійською базою «Конча-Заспа», очолював спортивний департамент Києва, зараз очолює міністерство.

Те, що відбувається перед виборами, є нонсенсом. Виливаються бруд на опонента і замовчуються його досягнення в роботі. Ми чуємо публічно особисті образи. Я маю на увазі поведінку Жана Беленюка.

Те, що він робить, це брудний піар спрямований проти конкурента. Можливо, так робиться в політиці, але в спортивній родині звикли змагатись і конкурувати за правилами. І нехай зараз боротьба йде не на килимі чи фехтувальній доріжці. Це нічого не змінює, - впевнений глава Федерацї гандболу.

Нікому не приємно бачити як розпалюють скандал в українській олімпійській сім’ї і тим більш, коли йде війна. Жан говорить про дебати кандидатів. На мій погляд, зараз не та ситуація в країні і не та атмосфера, щоб влаштовувати шоу. Український спорт зараз має бути особливо згуртованим і сильним.

Я сам спортсмен в минулому, очолюю Федерацію, спілкуюсь з іншими спортсменами і маю підстави сказати: весь цей бруд - тільки на шкоду нашому спорту.

З нетерпінням чекаємо на вибори і нехай переможе той, хто готовий до цієї посади, хто зможе якісно керувати і об'єднати навколо себе олімпійський спорт України. У будь-якому разі усім кандидатом бажаю вдосконалюватись не тільки в плані професіональних, але й людських якостей. Цього має прагнути кожна людина. Говорити можна багато, але потрібні справи та їх результати, - зазначив Мелнік.

Нагадаємо, що на посаду претендують чотири кандидати: Вадим Гутцайт, Жан Беленюк, Ігор Малинський та Олена Білосюк.

Раніше Беленюк накинувся на Гутцайта, який проігнорував його виклик на дебати.

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