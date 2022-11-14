Сподіваємося, до лютого 2023 року "Ренн" втратить свою чудову форму.

У рамках 15-го туру чемпіонату Франції "Ренн" мінімально переміг "Тулузу" (2:1) і зберіг перед паузою проведення Чемпіонату світу-2022 третій рядок у турнірній таблиці Ліги 1.

Завдяки цій перемозі "червоно-чорні" також встановили найкращий свій результат у XXI столітті.

Підопічні Брюно Женезіо не програють вже 17 матчів у всіх турнірах поспіль. За цей час було здобуто 11 перемог.

17 - Rennes n'a perdu aucun de ses 17 derniers matches toutes compétitions confondues (11 victoires, 6 nuls), ne connaissant une plus longue série d'invincibilité que 2 fois dans toute son histoire : 22 en novembre 1988-avril 1989 et 20 en mai-décembre 1982. Podium. #SRFCTFC pic.twitter.com/KynD7ZAs0W — OptaJean (@OptaJean) November 12, 2022

Лише двічі за всю історію у "Ренна" була довша серія. У період з листопада 1988 до квітня 1989 "Ренн" не програвав 22 матчі поспіль, а з травня по грудень 1982 - 20 ігор.

Нагадаємо, "Ренн" є суперником "Шахтаря" з матчів плей-оф Ліги Європи, які пройдуть у лютому наступного року.

Огляд матчу "Ренн" - "Тулуза".