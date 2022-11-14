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Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи встановив рекорд клубу в новітній історії

Сподіваємося, до лютого 2023 року "Ренн" втратить свою чудову форму.

Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи встановив рекорд клубу в новітній історії
"Ренн"
Фото: EPA/UPG

У рамках 15-го туру чемпіонату Франції "Ренн" мінімально переміг "Тулузу" (2:1) і зберіг перед паузою проведення Чемпіонату світу-2022 третій рядок у турнірній таблиці Ліги 1.

Завдяки цій перемозі "червоно-чорні" також встановили найкращий свій результат у XXI столітті.

Підопічні Брюно Женезіо не програють вже 17 матчів у всіх турнірах поспіль. За цей час було здобуто 11 перемог.

Лише двічі за всю історію у "Ренна" була довша серія. У період з листопада 1988 до квітня 1989 "Ренн" не програвав 22 матчі поспіль, а з травня по грудень 1982 - 20 ігор.

Нагадаємо, "Ренн" є суперником "Шахтаря" з матчів плей-оф Ліги Європи, які пройдуть у лютому наступного року.

Огляд матчу "Ренн" - "Тулуза".

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