У межах третього туру групового етапу Ліги Європи "Ренн" приймав "Динамо" та здобув перемогу – 2:1.

Вже в першу чверть години гри господарі могли довести рахунок до великого, але до певного часу тринькали свої моменти, та й Денис Бойко підчищав у "рамці" своїх захисників.

Однак на 23-й хвилині і він не зумів ліквідувати черговий провал своєї оборони, який дозволив найкращому бомбардиру французької команди Мартену Терр’є відкрити рахунок у матчі – 1:0.

Слід зазначити, що у ці хвилини "Динамо" виглядало безпорадним.

Проте після завершення пів години гри у підопічних Мірчі Луческу стали виявлятися нотки просвітлення. Як, наприклад, на 33-й хвилині, коли відмінна чотириходівка Дубінчак – Беседін – Буяльський – Циганков завершилася голом у відповідь. При цьому перший удар Циганкова закінчився сейвом голкіпера Стіва Манданди, але Віктор на добиванні з "тещиної ноги" відправив м’яч під поперечину – 1:1.

Фото: ФК "Динамо" Віктор Циганков

Після перерви знову активнішими та цілеспрямованими виглядали футболісти "Ренна", але гостям вдавалося погасити їхні атакуючі дії.

Лихо прийшло на передостанній хвилині основного часу. У невинній ситуації Денис Попов вирішив її ускладнити і подарував м’яч Джеланіє Доуе, якому залишалося тільки переграти зблизька Бойка – 2:1.

"Динамо" зазнало третьої поразки поспіль і залишилося в ар’єргарді квартету В.

До лідируючого тандему "Ренн" – "Фенербахче" відрив збільшився до семи очок.

Якщо у поєдинку у відповідь проти "Ренна" 13 жовтня кияни не здобудуть перемогу, про вихід у плей-оф турніру можна забути.

Додамо, що "Динамо" програло 12 із 15 матчів групових етапів єврокубків під керівництвом Луческу.

Огляд матчу "Ренн" – "Динамо".