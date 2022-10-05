Міжнародна асоціація боксу повертає на змагання росіян та білорусів

Рада директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) проголосувала за скасування свого попереднього рішення і допустила боксерів Росії та Білорусі до змагань під своєю егідою.

Причому рішення набирає чинності негайно, сказано на офіційному сайті IBA.

Крім того, представники цих країн зможуть виступати під своїми національними прапорами, а у разі їх перемог звучатимуть державні гімни.

При цьому наголошується, що IBA зобов’язана забезпечити рівне ставлення до спортсменів та офіційних осіб змагань, незалежно від їхньої національності та місця проживання.

Зазначимо, що з 12 грудня 2020 року IBA очолює росіянин Умар Кремльов.

Нагадаємо, що з 2019 року МОК призупинив визнання IBA як міжнародної федерації. Також Виконавчий комітет МОК ухвалив рішення взяти на себе організацію відбіркових та фінальних боксерських змагань на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Додамо, що у вересні IBA призупинила членство Федерації боксу України через "втручання держави".