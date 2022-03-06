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Росію та Білорусь усунули від міжнародних боксерських турнірів

Усунення стосується не лише боксерів, а й офіційних осіб, включаючи рефері та суддів.

Росію та Білорусь усунули від міжнародних боксерських турнірів
Фото: IBA

Міжнародна федерація боксу (IBA) усунула Росію та Білорусь від турнірів, повідомляє пресслужба організації.

Усунення стосується не лише боксерів, а й офіційних осіб, включаючи рефері та суддів.

При цьому уточнюється, що якщо неможливо реалізувати рішення за короткий проміжок часу з організаційних або юридичних причин, то їм дозволено брати участь лише як нейтральним спортсменам.

Скасовано міжнародні заходи, заплановані в Росії та Білорусі на 2022 рік.

Водночас керівництво федерації запропонувало повну підтримку заходам, що мають на меті допомогти українським боксерам.

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