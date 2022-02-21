23-річний український боксер суперлегкої вагової категорії Зоравор Петросян (12-2, 5 КО) поступився у поєдинку з росіянином Іваном Козловським (5-0, 2 КО) за тітул чемпіона WBC Asia, повідомляє sport.ua.

Бій відбувся у російському Єкатеринбурзі. За підсумками 10 раундів один суддя віддав перемогу Петросяну (99:91), двоє інших порахували 96:94 на користь Козловського. Це рішення викликало шквал реакцій у боксерській спільноті.

У Instagram Зоравор повідомив, що він разом із командою подаватиме апеляцію на результат бою:

"Друзі, хто дивився бій, зрозуміє, про що зараз йтиметься. Моя думка та думка майже всього залу, що мене обікрали. Ми подаватимемо апеляцію.

Я нічого не прошу, просто дайте мені моє. Цей бій я виграв, я можу це сказати із чистою совістю! Ну нічого... у нас така терниста дорога, і ми її пройдемо гідно", - написав Петросян в Instagram.