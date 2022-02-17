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Наймолодшого українського чемпіона світу з боксу нагородили квартирою в Києві

Юрія Захарєєва відзначила місцева влада.

Наймолодшого українського чемпіона світу з боксу нагородили квартирою в Києві
Юрій Захарєєв
Фото: ukrinform.ua

19-річний чемпіон світу з боксу в категорії до 71 кг, українець Юрій Захарєєв отримав у подарунок двокімнатну квартиру в Києві, повідомляє Укрінформ.

Спільними зусиллями мера столиці Віталія Кличка, бізнесмена Андрія Стрихарського та президента Київської федерації боксу Кирила Шевченка наймолодшому в історії України чемпіону світу з боксу вручено сертифікат на квартиру.

Кличко особисто вручив його Юрієві.

Нагадаємо, Захарєєв став чемпіоном світу з боксу в Белграді, подолавши у фіналі росіянина Вадима Мусаєва.

Григорій МухінГригорій Мухін
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