Стало відомо, коли і де "Динамо" U-19 зіграє зі "Спортінгом" в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

2 березня на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського.

"Динамо" U19 після перемоги над "Депортіво" (2:2, пенальті – 3:2) у матчі плей-оф Юнацької ліги УЄФА залишається єдиною українською командою в єврокубках.

В 1/8 фіналу кияни зустрінуться з португальським "Спортінгом".

Ця стадія турніру передбачає проведення одного матчу.

Відомі дата та час проведення поєдинку, який буде домашнім для підопічних Ігоря Костюка.

Гра відбудеться в середу, 2 березня, на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського, початок зустрічі о 17:00, повідомляє офіційний сайт "Динамо".