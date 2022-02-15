МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
Зеленський, Путін і гарантії безпеки
Зеленський, Путін і гарантії безпеки
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
ГоловнаСпорт

Російський ковзаняр відзначився непристойним жестом після перемоги над США на Олімпіаді

Данило Алдошкін перепросив за жест із середнім пальцем на Іграх.

Фото: скриншот

Російський ковзаняр Данило Алдошкін пояснив нецензурний жест після перемоги над американцями в командній гонці переслідування на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

"Я підкинув руки. Адже це перша медаль, перша Олімпіада. Я нічого поганого не мав на увазі. Перепрошую, якщо це когось зачепило", — заявив Алдошкін на пресконференції.

Його партнер по команді Руслан Захаров підтримав Алдошкіна, додавши, що це просто емоції, які не скеровані на чиюсь адресу.

«У ковзанярському спорті ми боремося з часом, не з суперником. Це була суто емоційна реакція", - сказав Захаров.

Додамо, що команда ОКР здобула "срібло" Олімпіади-2022. У фіналі росіяни програли збірній Норвегії. Замкнула трійку команда США.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також