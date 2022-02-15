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Російський ковзаняр Данило Алдошкін пояснив нецензурний жест після перемоги над американцями в командній гонці переслідування на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

"Я підкинув руки. Адже це перша медаль, перша Олімпіада. Я нічого поганого не мав на увазі. Перепрошую, якщо це когось зачепило", — заявив Алдошкін на пресконференції.

Його партнер по команді Руслан Захаров підтримав Алдошкіна, додавши, що це просто емоції, які не скеровані на чиюсь адресу.

«У ковзанярському спорті ми боремося з часом, не з суперником. Це була суто емоційна реакція", - сказав Захаров.

Додамо, що команда ОКР здобула "срібло" Олімпіади-2022. У фіналі росіяни програли збірній Норвегії. Замкнула трійку команда США.