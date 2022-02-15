WADA виступило із заявою у справі Валієвої

Незалежний відділ розвідки та розслідувань Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) розбиратиметься у справі російської фігуристки Каміли Валієвої, йдеться в повідомленні пресслужби.
Також зазначається, що WADA приймає рішення виїзної панелі CAS, яка допустила фігуристку до особистого турніру одиночниць на Олімпіаді-2022 в Пекіні, але не задоволене ним.
Напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляції МОК, WADA та ISU у справі Валієвої.
Сьогодні стартують змагання в одиночній програмі фігуристок на Іграх у Пекіні. Спортсменки відкатають коротку програму.