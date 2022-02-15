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WADA виступило із заявою у справі Валієвої

Агентство не задоволене, але приймає рішення виїзної панелі CAS.

WADA виступило із заявою у справі Валієвої
Фото: theguardian.com

Незалежний відділ розвідки та розслідувань Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) розбиратиметься у справі російської фігуристки Каміли Валієвої, йдеться в повідомленні пресслужби.

Також зазначається, що WADA приймає рішення виїзної панелі CAS, яка допустила фігуристку до особистого турніру одиночниць на Олімпіаді-2022 в Пекіні, але не задоволене ним.

Напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляції МОК, WADA та ISU у справі Валієвої.

Сьогодні стартують змагання в одиночній програмі фігуристок на Іграх у Пекіні. Спортсменки відкатають коротку програму.

Григорій МухінГригорій Мухін
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