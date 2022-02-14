МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої

Також не відбудеться церемонія нагородження призерок жіночого особистого турніру, якщо серед них опиниться Валієва.

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) зважив на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) дозволити фігуристці Камілі Валієвій (Олімпійський комітет Росії) продовжити участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні, повідомляє пресслужба МОК.

Водночас виконком вирішив скасувати церемонію нагородження призерів командного турніру з фігурного катання на Олімпіаді-2022.

Нагадаємо, перемогу в цих змаганнях здобула збірна ОКР, "срібло" дісталося США, а "бронза" – Японії.

Крім того, якщо росіянка займе призове місце в особистому турнірі, то церемонія нагородження також не відбудеться, поки не ухвалено рішення у справі Валієвої про допінг.