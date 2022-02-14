МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) зважив на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) дозволити фігуристці Камілі Валієвій (Олімпійський комітет Росії) продовжити участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні, повідомляє пресслужба МОК.
Водночас виконком вирішив скасувати церемонію нагородження призерів командного турніру з фігурного катання на Олімпіаді-2022.
Нагадаємо, перемогу в цих змаганнях здобула збірна ОКР, "срібло" дісталося США, а "бронза" – Японії.
Крім того, якщо росіянка займе призове місце в особистому турнірі, то церемонія нагородження також не відбудеться, поки не ухвалено рішення у справі Валієвої про допінг.