Норвезька чемпіонка світу з біатлону звернулася до фанів після втрати свідомості на фініші на Олімпіаді

Фото: EPA/UPG Інгрід Тандревольд

Норвезька біатлоністка, триразова чемпіонка світу в естафетній гонці Інгрід Тандревольд опублікувала пост у Instagram, у якому звернулася до вболівальників після інциденту на фініші гонки переслідування на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

25-річна спортсменка на прізвисько "Танк" незадовго до фінішу відчула себе погано. Вона йшла на третій позиції після підсумкової стрільби, але на останньому колі почала зменшувати швидкість і насилу фінішувала 14-ю. Після чого знепритомніла.

Фото: EPA/UPG Інгрід Тандревольд

"Це фото було зроблено у грудні — тоді я думала, що з біатлоном покінчено. Я сподівалася, що викладу його в той момент, коли можна буде обернутися та оцінити всі злети та падіння.

Але сьогодні я досягла нової критичної точки. Найкращий вид спорту не завжди справедливий. Дякуємо за повідомлення, які я отримую. Ви найкращі. Я боротимуся", — написала Інгрід.

Нагадаємо, Тандревольд уже ставало погано на трасі через проблеми з серцем.

Зазначимо, що норвежка залишає Олімпіаду.